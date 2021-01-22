Массовое отравление детей заподозрили в школе Василеостровского района

Трое учащихся школы №586 Василеостровского района пожаловались на самочувствие. Фото: vk.com/vonews

Учащиеся школы №586 из Василеостровского района Санкт-Петербурга массово пожаловались на свое здоровье в пятницу, 22 января. У детей тут же заподозрили отравление. В местной администрации стали пристально следить за ситуацией. К вечеру ситуация слегка прояснилась. Худшие опасения не подтвердились.

- По информации Городской поликлиники №3, из трех детей, являющихся учениками школы №586 и обратившихся сегодня за медицинской помощью, признаков отравления ни у кого не выявлено. Дети сейчас находятся под наблюдением врачей, - сообщили в группе администрации Василеостровского района во «Вконтакте».

Ранее куда более массовое отравление произошло в кронштадтской школе. Больше сотни пострадавших детей прошли через диарею, рвоту и боли в животе. Делом занялся Роспотребнадзор и Следком, возбудивший уголовное дело.