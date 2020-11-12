Больше 100 детей отравились в школе в Кронштадте

Больше 100 детей пострадали от отравления в школе в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что от отравления в школе №422 в Кронштадте пострадали 107 учащихся. Напомним, по факту происшествия возбудили уголовное дело. Оказалось, что дети прошли через различные муки: диарею, рвоту и боли в животе. С 12 по 14 ноября школу перевели на дистанционное обучение, чтобы определить источник заражения инфекцией. 11-го числа в учреждении провели полную дезинфекцию всех помещений.

- Известно, что за помощью к медикам обратились 107 учащихся, один ребенок госпитализирован, остальные проходят лечение на дому. Сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы на пищеблоке и суточные пробы готовой продукции для лабораторного исследования. Также врачи-инфекционисты взяли анализы у всех сотрудников школы и учащихся, - рассказывают в пресс-службе администрации Кронштадского района.

Добавим, что виновным грозит до двух лет лишения свободы. Организация, поставлявшая продукты в школу за последний год, сейчас под подозрением.