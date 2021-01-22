Финляндия закрыла пограничный пункт Иматра на границе с Россией

Финляндия закрыла КПП Иматра на границе с Ленобластью. Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство внутренних дел Финляндии объявило о закрытии контрольно-пропускного пункта Иматра на границе с Россией для всего пассажирского движения. Этот «проход» находится в городе Светогорске, что в Выборгском районе Ленобласти. Ограничительная мера связана с коронавирусом и вступит в силу с 27 января 2021 года.

- Ограничения на границе с РФ и рядом других стран, введенные ранее, продлеваются до 25 февраля, - цитируют главу МВД Финляндии Марию Охисало в ТАСС по итогам ее выступления на пресс-конференции.

Напомним, ранее авиакомпания Finnair объявила о возобновлении полетов из Финляндии в Санкт-Петербург. Первый рейс состоится уже 28 января. Однако попасть в соседнюю страну сможет не каждый, а только лишь те россияне, у кого есть право попасть в Финляндию по работе или учебе, а также в случае наличия вида на жительство.