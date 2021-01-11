Финская авиакомпания Finnair возобновляет полеты из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно. Первый рейс состоится уже 28 января, а забронировать билет может любой желающий. Впрочем, эта легкость обманчива, ведь граница до сих пор на замке и открывать ее пока не планируют.- 7 января правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 9 февраля 2021 года. Эпидемия коронавируса по-прежнему явно растет во всем мире, и число инфекций в большинстве стран увеличивается быстрее, чем в Финляндии. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано, - говорится на сайте Министерства внутренних дел СуомиТаким образом, попасть в Финляндию смогут лишь те россияне, кто имеет такой доступ по работе или учебе. Либо же с видом на жительство в Суоми или для воссоединения с родными. Для граждан соседнего государства при въезде в Россию действуют похожие ограничения.Самолеты Finnair будут летать в Северную столицу и обратно по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Цены начинаются от 13 тысяч рублей в обе стороны.Напомним, что рейсы финской авиакомпании были прерваны весной 2020 года, а летом объявлялось об их возобновлении.