Полиция возбудила уголовное дело после нападения на сотрудника ДПС на митинге в Санкт-Петербурге 23 января

В Петербурге возбудили дело по факту нападения на полицейского во время незаконного митинга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС. Инцидент произошел на Сенатской площади днем в субботу, 23 января 2021 года, во время несанкционированного митинга. Неизвестный мужчина подбежал к инспектору, выхвалил у него из рук ограждение, а после ударил кулаком в лицо.

- Неизвестный напал на двух инспекторов ДПС, осуществлявших охрану общественного порядка, нанеся удары полицейским по лицу и голове. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Один из полицейских получил удар в глаз. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Агрессивному мужчине удалось скрыться. На данный момент полиция ведет розыск подозреваемого и устанавливает его личность.