Экс-сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша задержали сразу же после освобождения

Бизнесмена Сабадаша задержали сразу после освобождения из СИЗО в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа и бизнесмена Александра Сабашева освободили из СИЗО в Санкт-Петербурге, но тут же задержали по новому уголовному делу. Напомним, предпринимателя подозревают в краже 458 млн рублей у банка «Таврический» и отмывании почти полумиллиона. Судья даже заключила его под домашний арест.

Выйдя из СИЗО по старому головному делу, Сабадаш провел на свободе всего минуту. Его тут же отправили на новое судебное заседания. Во время него бизнесмену внезапно стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. По словам адвоката, виной всему грыжа.

- Ждут, какое решение примет городской суд по предыдущему делу. Если суд принимает решение оставить в силе постановление суда первой инстанции, то завтра выйдут с арестом по другому делу. Видимо, будут брать все организации, которые брали кредиты в банке «Таврический» и по каждому возбуждать дело, - прокомментировала произошедшее «Невским новостям» адвокат Сабадаша Татьяна Журавлева.