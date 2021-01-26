МРЭО ГИБДД на Северном проспекте в Петербурге закрывается с 1 февраля

Инспекторов с Северного проспекта переведут на Парнас. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД прекращает свою работу в Санкт-Петербурге. Если в ноябре закрылось МРЭО на улице Руставели, то теперь под сокращение попал отдел на Северном проспекте. И там и там речь идет о так называемых коммерческих МРЭО, которые работали без выходных и обеда и где автовладельцам предлагали заплатить за дополнительные услуги. Вскоре таких МРЭО в Петербурге не останется вовсе.

- С 1 февраля 2021 года предоставление государственных услуг по линии Госавтоинспекции в обособленном подразделении МРЭО ГИБДД № 1 по адресу: Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 7, корпус 1, строение А будет прекращено, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Всех инспекторов переселят в близлежащий МРЭО на Парнасе. Зарегистрировать машину и получить прочие госуслуги можно будет по адресу: 3-й Верхний переулок, дом 5, строение Т.

Здесь откроют дополнительные рабочие места для приема посетителей.