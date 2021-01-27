Почти 40 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

39 441 человек привился от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 40 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса – точнее 39 441 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, на 26 января 2021 года, от городского Координационного совета по противодействию распространению COVID-19. При этом полный цикл вакцинации, то есть два его этапа, закончили только 6687 петербуржцев.

- За 25 января 2021 года первично привито 3 216 человек, вторично 886, итого за сутки выполнено 4 102 инъекции, - сообщается в свежем отчете Совета.

В Смольном отмечают положительную динамику развития эпидемиологической ситуации. Однако власти не исключают вероятность «эха» в виде временного подъема заболеваемости после того, как горожане вышли с новогодних каникул. Ситуация проясниться в следующие 4-5 дней. А там возможно и смягчение ограничений, о чем уже говорил губернатор.