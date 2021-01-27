Экс-сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша арестовали прямо в больнице

Бизнесмена Сабадаша отправили в СИЗО по новому уголовному делу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшего сенатора НАО и предпринимателя Александра Сабадаша вновь арестовали, как только он освободился из СИЗО Санкт-Петербурга по другому уголовному делу. Напомним, ему вменяют хищение 100 млн рублей у банка «Таврический» вместе с подельниками в 2013 году. Судебное заседание проводили накануне, но оно не закончилось, так как бизнесмену стало плохо и его срочно госпитализировали на «скорой». Суд не отчаялся и провел новое заседание на следующий день прямо в больнице.

- В ходе предварительного следствия установлено, что Сабадаш и неустановленные лица похитили деньги, оформив кредит ООО «Норфолк», в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов, не имея намерений возвращать денежные средства, - поясняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Новое заключение в СИЗО обосновано тем, что бизнесмен может скрыться во Франции и США. В первой стране у него недвижимость, а во второй – гражданство. Под арестом Сабадаш пробудет минимум по 19 марта 2021 года. По статье за мошенничество в особо крупом размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.