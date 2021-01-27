Мокрый снег и дождь обещают 27 января в Санкт-Петербурге

В среду опять обещают слякоть. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая и слякотная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в среду, 27 января. Уже с утра на улице ощущается плюсовая температура. Причем она оказалась выше, чем обещал прогноз. На 7:45 утра контрольные термометры показывают +1,4 градуса, хотя в течение суток ожидалось около ноля.

- 27 в Петербурге будет облачно. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный и северо-восточный, слабый. Температура воздуха в течение суток -1...+1 градус. Атмосферное давление не изменится после ночного понижения, - сообщает городской гидрометцентр.

Утром давление в Северной столице держится на отметке 747,7 мм ртутного столба. Влажность составляет 93%.

Такая погода продержится в Петербурге до пятницы, когда пойдет снег. А уже с субботы в городе начнет холодать и к понедельнику температура опустится до -6...-8 градусов, а потом и ниже.

Синоптики даже обещают отдельные морозные ночи до -20, но пока точных прогнозов когда это произойдет, нет.