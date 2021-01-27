Еще более 24 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 24 тысячи человек обследованы в Петербурге на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге два последних наблюдается снижение числа обследований на коронавирус. Так, по данным Смольного на среду, 27 января 2021 года, еще чуть более 24 тысяч человек сдали тест на наличие инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24302 человека. Обработано 4022 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Напомним, что в Петербурге продолжается плановая вакцинация от коронавируса. Планируется, что вскоре этот процесс перейдет на массовые "рельсы". Всем желающим ставят отечественную вакцину "Спутник V". Все процедуры проводятся бесплатно, с собой в обязательном порядке нужно иметь паспорт и полис ОМС. "Комсомолка" подготовила специальную памятку для тех, кто хочет привиться.