Рост смертности в декабре в Петербурге составил 43%

В Петербурге за декабрь резко выросла смертность. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкий рост смертности отмечен в Петербурге по итогам декабря 2020 года. Специалисты сравнили показатели последнего месяца минувшего года с таким же отрезком 2019-го и зафиксировали возросшее количество летальных исходов.

- В декабре 2020 года смертность в Петербурге оказалась на 43 % выше, чем годом ранее. По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за месяц в городе скончались 8,59 тысячи человек, - пишут «Невские новости».

При этом официальных данные Петростата по смертности за последний период ушедшего года пока не опубликовано.

Отметим, что за 2020 год рекордная смертность фиксировалась не единожды. Так, в мае (по отношению к маю 2019-го) рост составил 30%. Высокие показатели были в июне и июле, а также осенью. Специалисты связывают это с пандемией коронавируса и летальностью от болезни.

Всего от «ковида» в Петербурге скончались уже 9432 человека.