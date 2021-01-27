Скандальную блогершу Анну Довгалюк уволили из ЗакСа Санкт-Петербурга после пьяной аварии

Скандальную блогершу уволили из ЗакСа после пьяного ДТП в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Скандальную блогершу Анну Довгалюк уволили из Законодательного собрания Санкт-Петербурга, где 23-летняя девушка работала юристом. Председатель парламента Вячеслав Макаров в среду, 27 января 2021 года, жестко прокомментировал инцидент с пьяной аварией бывшей сотрудницы, заявив, что ЗакС - зона трезвости.

- Я всегда говорил, что скомканную репутацию никаких утюгом не разгладить. Утром произошло ДТП, в 9:00 я подписал распоряжение об увольнении. Вот и все, - отрезал Макаров.

Председатель парламента заявил, что каждый сотрудник ЗакСа должен личным отношением укреплять авторитет ведомства. А ДТП в пьяном виде никак не отвечает этим задачам.

- Она была уволена сразу. И пусть сотрудники правоохранительных органов разбираются. Я уверен, что они разберутся в соответствии с законом. Отказаться от обследования на наличие алкоголя - это, я считаю, вызов сотрудникам полиции, - заключил Макаров.

Напомним, что авария произошла в пятом часу утра 23 января. Анна врезалась в машину, которая стояла на светофоре на Херсонской улице. По внешнему виду девушка была очень пьяна, но проходить медицинское освидетельствование и общаться с инспекторами наотрез отказалась.

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