Появились фото с места смертельного ДТП четырех грузовиков в Ленобласти

Фото с места аварии четырех грузовиков в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появились фотографии с места жуткой аварии четырех грузовых автомобилей в Ленинградской области возле города Пикалево. Напомним, в происшествии погиб водитель цистерны, еще один человек пострадал. На месте находятся МЧС, «скорая», ГИБДД и подрядная организация.

Чудом из цистерны не вытекло топливо. Но водитель авто скончался. Фото: vk.com/spb_today

- Топливо из бензовоза не разлилось, а вот из одной фуры картофель засыпал дорогу, - рассказывает очевидец ДТП, опубликовавший несколько страшных фотографий с места.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД, трасса перекрыта. Фото: vk.com/spb_today

Добавим, что движение по федеральной трассе А-114 временно перекрыто в районе 386-го километра. Судя по фотографиям, искореженные грузовики действительно заняли всю проезжую часть. Проезд аварийного затора возможен через поселок Совхозный или деревню Самойлово. Причины аварии пока что выясняются. Комментаторы фотографии предполагают, что трассу подморозило, и один из водителей не справился с управлением.