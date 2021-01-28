Ленобласть хочет продлить метро за Кудрово, до Новосаратовки, которая станет городом

"Оранжевую" ветку метро хотят дотянуть до Новосаратовки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Ленинградской области хотят заранее разрубить транспортный гордиев узел, который неизбежно возникнет со строительством крупного жилого массива на правом берегу Невы в районе Новосаратовки. Правительство региона намерено обратиться к федеральному центру с просьбой поддержать проект продления «оранжевой» ветки метро не только до Кудрово, но и за него.

- Ленинградская область готовит обращение к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить средства на продление ветки петербургского метрополитена не до Кудрово, где станция появится в 2025 году, а до Новосаратовки, где планируется построить 4,5 млн квадратных метров жилья, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Появление метро в Новосаратовке повысит привлекательность района и поможет и выполнять планы Министерства строительства России по вводу жилья. При этом власти Ленобласти уверены, что пассажиропоток будет немаленьким, так как рядом с будущим городом (им Новосаратовка станет по примеру Мурино и Кудрово) есть и крупные промзоны с тысячами работников.