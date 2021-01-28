Завершены поиски троих школьников, сбежавших из Соснового Бора в Крым

Полиция сообщила о завершении поисков подростков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге завершились поиски троих школьников из Соснового Бора, которые пропали вечером 26 января. Примерно через сутки волонтеры и полицейские обнаружили подростков в одном их торговых центров Северной столицы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние обнаружены в ТЦ «Лиговский», сотрудниками 12 отдела полиции и волонтерской организацией «Лиза Алерт». Сотрудниками полиции города Сосновый Бор несовершеннолетние будут доставлены по месту жительства и, после разбирательства, переданы родителям - сообщает источник в правоохранительных органах.

Напомним, что по словам одного из школьных приятелей пропавших, его знакомые сбежали из дома, так как им «надоели родители». Согласно планам, подростки собирались пару дней побыть у друзей в Петербурге, а потом со знакомыми уехать в Крым, а точнее в Евпаторию. СИМ-карты от телефонов школьники хотели сжечь, чтобы их никто не нашел.