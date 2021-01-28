МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Ленобласти 29 января

Сильный снегопад ждут в Ленобласти 29 января. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный снег накроет отдельные районы Ленинградской области в пятницу, 29 января. Об этом водителей и всех жителей 47 региона предупреждает областное управление МЧС. Данные спасателям предоставили синоптики.

- Ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, в отдельных районах сильный. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6, днем 0...-5 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем существенно не изменится, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Учитывая сведения гидрометцентра, спасатели прогнозируют сложную обстановку на дорогах. Водителям советуют не превышать скорость и увеличить интервал до соседей по потоку.

Напомним, что вечером 27 января, предположительно по причине плохой погоды, у города Пикалево произошла смертельная авария с участием четырех грузовиков. Ее жертвой стал один из водителей, уроженец Пермского края.