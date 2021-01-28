Судно "Экостроя" ушло под лед реки Екатерингофки в Петербурге

На реке Екатерингофка затонуло судно / Фото: СЗ транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге частично затонуло судно, которое эксплуатирует СПБ ГУП "Экострой". Как стало известно в четверг, 28 января 2021 года, плавсредство находилось в акватории реки Екатерингофки на зимнем отстое. По неизвестной причине судно ушло под лед.

- По предварительным данным, в акватории реки Екатерингофка напротив дома 4 по улице Гапсальской в Санкт-Петербурге произошло частично затопление плавсредства ЗМ-4. По поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала про пожар, уничтоживший катер на Неве. Владелец судна успел спастись до того, как огонь за 10 минут его уничтожил.