Число больных коронавирусом и госпитализаций вновь снизилось в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге отмечают тенденцию к улучшению эпидситуации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество больных коронавирусом снизилось за неделю в Санкт-Петербурге. Для наглядности, 21 января за медпомощью обратились 3400 зараженных, а 28 января уже 2261, что меньше на 33,5%. Радует и снижение числа госпитализаций, пусть и на 7%. А вот число выздоровевших осталось примерно на том же уровне. В Смольном вновь отмечают тенденцию к «затуханию» распространения инфекции.

- Предположительно, эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны. Если петербуржцы будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, то есть носить средства индивидуальной защиты и соблюдать соцдистанцию в общественных местах, то можно достаточно уверенно прогнозировать дальнейшее снижение индикаторов эпидемического процесса, - содержится нотка оптимизма в свежем отчете Координационного совета по борьбе с COVID-19 городе.

Добавим, что за сутки в Санкт-Петербурге привилось от коронавируса рекордное число жителей – почти 7 тысяч человек.