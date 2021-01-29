Лежащая на боку фура собрала огромную пробку на Мурманском шоссе

"Заснувший" грузовик второй день собирает пробки на Мурманском и Колтушском шоссе. Фото: ПЛЕХАНОВА Вера

Авария, произошедшая еще накануне утром, продолжает создавать пробки на Мурманском шоссе. Пошли уже вторые сутки, как трасса в районе Разметелево стоит намертво. А участок Колтушского шоссе окрашен в темно-красное от самих Колтушей.

- На Мурманском шоссе в районе Разметелево со вчерашнего дня лежит бензовоз. Такие лежит до сих пор. Километровые пробки, - сообщают сотрудники «КП-Петербург», опаздывающие на работу из-за огромных заторов.

Напомним, что столкновение грузовика с микроавтобусом произошло сразу после развязки Мурманского и Колтушского шоссе в сторону Петербурга. В результате ДТП бензовоз лег набок, перегородив одну полосу. Учитывая интенсивное движение на «мурманке», пробок было не избежать.

Судя по данным онлайн-сервиса Яндекс Карты, участок Мурманского шоссе стоит на отрезке в три километра, а Колтушское шоссе - 4,5 км. Движения от Колтушей к развязке практически нет.