Бензиновая пленка затянула Неву в центре Петербурга

Петербуржцы заметили бензиновые разводы на Неве Фото: Артем КИЛЬКИН

Лед на Неве растаял и жители Санкт-Петербурга заметили на воде бензиновую пленку. В пятницу, 29 января 2021 года, петербуржец обратил внимание, что рядом со Свердловской набережной река покрыта каким-то веществом, похожим на нефтепродукты и рассказал об этом в социальной сети.

- Кто угодно мог вылить грамм 200 чего угодно, а пятно на пол Невы будет... Когда уже это люди поймут... Если бы действительно авария была то рыба уже всплыла бы, - негодуют петербуржцы в социальных сетях.

Местные жители посоветовали очевидцу обратиться сразу напрямую в мобильную экологическую службу и сообщить о загрязнении.

Увы, не редкость, когда на реках и каналах города появляются загрязнения. Порой после оттепели вода с дорог вместе с грязью сливается в водные артерии. Так, например, петербуржцы наблюдали уток, которые плавали рядом с бензиновой пленкой на Обводном канале.