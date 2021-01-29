Новая партия вакцины от коронавируса поступит 1 февраля в Санкт-Петербург

1 февраля в Санкт-Петербург привезут новую партию вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 февраля 2021 года в Санкт-Петербург должна поступить еще одна крупная партия вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец. Он подчеркнул, что власти стараются изо всех сил, чтобы прививочная кампания в Северной столице проходила без перерывов из-за возможной нехватки вакцины.

- По информации от поставщиков и от Минздрава, должна поступить данная партия в понедельник. В данный момент то количество вакцины, которое есть в поликлиниках, позволяет говорить о том, что прививаться без опасений можно будет еще 4-5 дней. Ну а далее мы рассчитываем получить новую партию, - сообщил Дмитрий Лисовец во время телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в 2 раза за неделю. Эпидситуация улучшается, поэтому в Смольном решили отменить ряд запретов.