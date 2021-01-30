Более 28 тысяч человек сдали тест на коронавирус за минувшие сутки в Петербурге

Выздоровевших жителей за сутки больше, чем заболевших Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице продолжают тестировать население на наличие новой коронавирусной инфекции. Так, за прошедшие сутки на ковид проверились 28675 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с опасным заболеванием.

Также в городе на Неве не останавливает работу Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. Позвонив по номеру 122, помощь уже получили 4708 жителей. На помощь горожанам в трудную минуту приходят и волонтеры.

- С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1215 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1060 человек. Выполнили 4675 заявок, - передает оперативный штаб.

Напомним, по данным на 29 января коронавирусом в Петербурге заразились 2284 человека. Вылечились от опасной болезни 3628 жителей. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 329444 случаев заражения COVID-19. Скончались 9622 человека. Выздоровело 225640 человек.