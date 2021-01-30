При школах Петербурга могут появиться советы отцов

Сегодня в совет отцов входят 37 человек. Фото: Комитет по образованию

В школах Северной столицы могут появиться советы отцов. Об этом сообщает Комитет по образованию на официальной странице «ВКонтакте». Целью глав семейств, объединившихся ради воспитания детей, будет профилактическая работа со школьниками, укрепление семейных ценностей и института семьи. Первое заседание совета отцов состоялось 28 января. На нем речь зашла о профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних.

- Также на заседании был представлен опыт школы № 17 Невского района, где был создан школьный совет отцов. Опыт участники встречи назвали позитивным, в результате чего было принято решение обратиться к районным администрациям с предложением транслировать его и в других образовательных учреждениях Петербурга, - сообщают в Комитете по образованию.

Всего на данный момент в совет отцов входят 37 человек из всех районов города. Его состав активисты намерены расширять. По их мнению, участие мужчин в этом совете способствует повышению ответственности отцов за воспитание детей.