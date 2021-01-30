Ленобласть может перевести общественный транспорт на московскую карту «Тройка»

Одно из условий - карта должна действовать и в петербургском транспорте. Фото: администрация ЛО

В Ленинградской области собираются вывести из тени все пассажирские перевозки. Одним из методов может стать полный отказ от оплаты наличными в общественном транспорте. Кроме того, необходимо улучшить качество сервиса для жителей. И для этого в регионе готовы обратиться к столичному опыту.

На днях губернатор Александр Дрозденко встретился с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым. Речь зашла о возможности внедрить в Ленобласти карту «Тройка». Особенность этого проездного в том, что водителям платят не за количество пассажиров, а за километраж и качество обслуживания. Более того, внедрение «Тройки» снизит стоимость проезда в общественном транспорте.

Однако важное условие использования московского проездного заключается в том, чтобы карта работала в петербургском транспорте и в электричках ОЖД. Проект планируется запусть уже в этом году.