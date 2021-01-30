Большегрузам в Петербурге разрешили ездить еще по 15 улицам

Грузовикам советуют проходить весовой контроль Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице расширили количество улиц, по которым разрешено перемещаться грузовикам. Если раньше в списке магистралей, по которым могут ездить машины весом более 8 тонн, было 82 названия, то теперь их стало 107.

- За счет этих мер стабилизируются объемы нагрузки на автомобильные дороги города от грузоперевозок, уменьшится транзит грузового транспорта в жилых кварталах. Ожидается, что в перспективе это позволит снизить аварийность на дорогах и уменьшить количество пробок, - пояснили в администрации города.

Однако всем водителям большегрузов власти рекомендуют обязательно проходить процедуру контрольного взвешивания. За превышение допустимого веса грузоперевозчику грозит штраф до полумиллиона рублей. Также новые правила вводят и ограничение. С 28 января в Петербург запрещено въезжать грузовикам весом более 8 тонн, имеющим экологический класс ниже «Евро-3».

Весовой контроль можно пройти на стационарных пунктах СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» по адресам: пос. Шушары, Московское шоссе, дом 17, литера А и пос. Парголово, Выборгское шоссе, дом 372, литера А. Взвесить машину также можно на передвижных пунктах весового контроля.