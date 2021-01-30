В Петербурге полицейские задержали расклейщиков оскорбительных листовок

Наклейки парни делали сами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Северной столице полицейские задержали двоих парней, которые расклеивали в метро листовки, оскорбляющие представителей власти и правоохранительных органов. Первыми стикеры недопустимого содержания заметили сотрудники метрополитена на станции «Приморская». Они-то и обратились в полицию.

Нарушителям 25 и 27 лет. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Вскоре стражи порядка задержали 25-летнего Кирилла и 27-летнего Евгения. Оба живут во Всеволожском районе Ленобласти и зарабатывают ремонтом квартир.

Оскорбительные наклейки задержанные размещали в метро. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Выяснилось, что младший из них увлекается рисованием – именно он сделал порочащие достоинство представителей власти надписи. У него при себе также обнаружены и другие еще не использованные «по назначению» стикеры. При этом свои действия Кирилл объясняет якобы пагубным влиянием интернета, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

Парни проживают в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В данный момент полиция проверяет парней на причастность к призывам к незаконным действиям. После проверки будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности.