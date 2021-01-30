«Зенит» стал самым популярным клубом УЕФА в России

Эксперты анализировали, как подписчики реагируют на контент в клубных сообществах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аналитическое агентство Deportes & Finanzas опубликовало список самых популярных клубов УЕФА в своих странах. Рейтинг составлялся на основании востребованности клубных интернет-сообществ у пользователей социальных сетей.

Чтобы выбрать лучших, экспертам агентства необходимо было тщательно проанализировать страницы клубов в «Твиттере», на «Фейсбуке», в «Инстаграме», ТикТоке и на YouTube. Оценки выставлялись в зависимости от того, насколько активно подписчики реагируют на публикации, размещенные в этих соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Зенита», сине-бело-голубые стали самым популярным футбольным клубом в России. Что же касается других стран, то во Франции наиболее востребованным оказался ФК «ПСЖ», испанцы отдали предпочтение «Барселоне». В Германии популярнее всех оказался футбольный клуб «Бавария»