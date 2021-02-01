Петербургские суды заблокировали восемь сайтов с аниме

Петербургский суд ограничил доступ к семи аниме-сериалам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Районные суды Санкт-Петербурга в понедельник, 1 февраля 2021 года, ограничили доступ к семи аниме-сериалам и одному интернет-журналу о данной культуре. Всего под запрет попали 15 ссылок, среди них четыре ссылки на социальную сеть "ВКонтакте".

- Суды вынесли определения о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, под запрет попали сериалы "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Натюрморт в серых тонах", "Загадка Дьявола", "Класс убийц", "Токийский гуль" и "Межвидовые рецензенты". Также в список попала страница в соцсетях журнала про аниме "Каламбур".

Отмечается, что доступ будет ограничен до рассмотрения дел и вступления решения судов в законную силу.

Напомним, ранее петербургский суд запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики".