Маме задержанной на незаконной акции в Петербурге 11-летней девочки грозит уголовное дело

Матери девочки, задержанной на незаконной акции в Петербурге, может грозить уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Мать 11-летней девочки из Токсово, которая была задержана на несанкционированной акции 31 января в Санкт-Петербурге, может грозить уголовная ответственность. В понедельник, 1 февраля 2021 года, уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова рассказала, что накануне мероприятия руководство школы общалось с женщиной и предупреждало о возможной опасности.

- Накануне по инициативе школы состоялась беседа с матерью по телефону. Женщину оповестили, что ее ребенок предполагает участвовать в несанкционированном митинге, предупредили об опасности для несовершеннолетней, а также ответственности родителей, - рассказала Литвинова.

Несмотря на это, девочка все же оказалась в гуще событий. Сама женщина рассказала "Комсомолке", что в тот день дочь сначала отпросилась погулять на каток рядом с домом, а после сама уехала в Петербург фотографировать достопримечательности.

Детский омбудсмен Ленобласти пояснила, что женщине может грозить уголовное дело за оставление в опасности несовершеннолетнего. Сейчас Литвинова пытается связаться с отцом девочки.