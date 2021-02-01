Суд не стал наказывать 39 участников незаконной акции протеста 23 января в Петербурге

Суд не рассмотрел протоколы, составленные на 39 участников несанкционированной акции протеста в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга не стал рассматривать протоколы, оформленные на 39 участников несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая прошла в субботу, 23 января. Они шли по Невскому проспекту у дома №85. Всего в сходе участвовало около 60 человек.

Документы на «гуляк» составил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В Смольном посчитали, что протестующие нарушили часть 2 статьи 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга – не исполнили требования властей, направленные на обеспечение режима повышенной готовности, в том числе не самоизолировались из-за пандемии коронавируса.

- Комитет указал мировому судье, что рассмотрение материалов необходимо для всестороннего, полного и объективного разрешения дел, учитывая обстоятельства, сложность рассмотрения и личность правонарушителей. Суд изучил все представленные материалы и вернул все авторам протоколов, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.