Петербургский педагог взял Хрустального пеликана на конкурсе «Учитель года России – 2020»

Петербургский преподаватель математики Иван Меньшиков вошел в топ-5 на конкурсе "Учитель года России - 2020". Фото: комитет по образованию Санкт-Петербурга

«Комсомолка» продолжает следить за конкурсом «Учитель года России – 2020», в котором принимают участие педагоги Иван Меньшиков из Санкт-Петербурга и Иван Хеорхе из Ленобласти. К сожалению, последний не прошел в число призеров, но зато вошел в топ-15. А вот Иван Меньшиков, учитель математики из гимназии №166, взял Малого хрустального пеликана. Более того, он стал одним из пятерых призеров.

А вот и сам призер! Фото: комитет по образованию Санкт-Петербурга

- Несмотря на все сложности – это замечательные дни, соревнование нашей «пятнашки», коллег, которые стали родными. Мы все за вас переживали, каждый из вас уникален, со своим опытом, подходом, харизмой, это очень здорово, это получилось, – отметил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время объявления имен призеров.

Финал конкурса состоится 2 февраля. Он пройдет в формате пресс-конференции. Пятерым педагогам придется ответить на вопросы СМИ, своих коллег, школьников, студентов и родителей. В соперниках Ивана Меньшикова – Ростов, Адыгея, Вологда и Бурятия.