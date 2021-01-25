«Атмосфера волнительная, но праздничная»: На конкурс «Учитель года России - 2020» приехали педагоги из Петербурга и Ленобласти

На заключительный этап «Учителя года России – 2020» приехали педагоги из Петербурга и Ленобласти. Фото: Комитет по образованию

В Волгограде 25 января стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2020». В нем принимают участие 85 педагогов из всех регионов страны. Конечно, Петербургу и Ленобласти тоже есть за кого поболеть. Кстати, оба региона представляют молодые педагоги. Защищать честь Северной столицы будет 30-летний учитель математики из гимназии №166 Иван Меньшиков. А от Ленобласти бороться за звание лучшего педагога страны поехал 34-летний учитель истории и обществознания Иван Хеорхе, который работает в Гатчинской гимназии имени Ушинского.

Именно эти педагоги стали победителями регионального этапа конкурса в прошлом году. Однако из-за пандемии главное состязание – финал – пришлось переносить. Сначала его планировали провести в начале ноября, однако из-за эпидемической обстановки решили повременить.

– Готовились мы в сокращенные сроки, так как до декабря не было понятно, когда будет проходить конкурс, – рассказал «КП-Петербург» Иван Хеорхе. – Но настрой боевой! Меня поддерживают близкие и коллеги. А на моей странице в соцсети можно увидеть пожелания от моего 6-А класса, и это самая главная мотивация для меня!

Учитель истории Иван Хеорхе стал лучшим педагогом Ленобласти. Фото: Личный архив

Конечно, болеют ученики и за петербургского педагога Ивана Меньшикова, а в Волгоград он отправился вместе с учителем биологии из петербургского лицея № 533 Сергеем Софенко - личную поддержку еще никто не отменял.

В первый день финального этапа, как и полагается, конкурсантов встретили официальной программой: знакомство, экскурсии, торжественное открытие.

- Атмосфера волнительная, но праздничная. Свободного времени очень мало, но к этому учителя привычны, - делится Иван Меньшиков.

26 января начинаются сами состязания. Сначала учителя два дня будут проводить методические мастерские, рассказывать о своем опыте работы, подходах к преподаванию и полученных результатах, а 28 и 29 января проведут открытые уроки.

- Обычно это самая непредсказуемая часть конкурса, ведь каждый учитель впервые увидит учеников, с которыми предстоит продемонстрировать свое мастерство. Все конкурсные мероприятия будут транслироваться в режиме реального времени для коллег по всей стране, - говорит петербургский педагог.

30-летний учитель математики Иван Меньшиков представляет на конкурсе Петербург. Фото: Личный архив

КОНКРЕТНО

Победителя объявят 2 февраля

По результатам этих двух испытаний определятся 15 лауреатов. Эти учителя будут проводить классные часы и мастер-классы. Из них жюри выберет пятерку финалистов, которые примут участие в самой волнительной части – круглом столе по вопросам образования. Имя лучшего учителя страны 2020 года станет известно 2 февраля.

Кстати, конкурс по традиции проходит в том регионе, откуда приехал победитель прошлого года. В 2019-м им стала педагог по русскому и литературе из Волгоградской области Лариса Арачашвили. Тогда же в пятерке сильнейших учителей оказалась преподаватель по французскому языку из Петербурга Марина Зезкова, которая вернулась домой с наградой – малым хрустальным пеликаном.