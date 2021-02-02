Знаменитый дворик Нельсона на Петроградской стороне вновь начали раскрашивать

Художник Нельсон вновь начал разукрашивать двор, где живет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитый дворик Нельсона на Петроградской стороне вновь засверкал яркими красками. Местный художник Нельсон Искандарян, по имени которого и названо место, не отчаялся после того, как всю его работу прошлым летом убрали коммунальщики и вновь взялся за кисть.

- Мне привезли краску. Буду потихоньку восстанавливать, - рассказал он фотокорреспонденту «КП-Петербург».

На кадрах съемки видно, что часть стен во дворе и подворотнях уже раскрашена, но работы предстоит много.

Отметим, что некоторые местные жители недолюбливают художника и жаловались на него в районную администрацию. После этого со двора были убраны старые расписные «Жигули». Вслед за инсталляцией последовали и рисунки на стенах. А в самой администрации Петроградского района пообещали провести тут работы по благоустройству.

- Будут восстановлены зеленые насаждения, установлены ограждения, несколько скамеек, ну и закрашены граффити. Это решение было принято не просто так, а из-за обращений жителей, - отмечали чиновники.