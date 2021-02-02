Новые стандарты стоимости услуг ЖКХ утверждены в Петербурге

Принятие новых стандартов сократит размер платы по услугам ЖКХ для льготников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга утвердило новые региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ. Из них, в том числе, рассчитывается размер предоставления компенсаций для льготников. Чем выше стандарт, тем большую часть потребленных услуг горожанам компенсируют из бюджета.

- Петербург – социальный город, у нас социально направленный бюджет. В этом году необходимо снизить финансовую нагрузку на горожан, особенно тех, кто нуждается в социальной поддержке, - заявил губернатор Александр Беглов.

Согласно принятому документу, региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг будут увеличены на 3,1% - 6,7 %. Кроме того, теперь они рассчитываются для двух периодов: зимнего (отопительного) и летнего.

Принятие новых стандартов позволит уменьшить коммунальные расходы для петербургских льготников.

Напомним, что компенсация положена ветеранам, инвалидам и многодетным семьям вне зависимости от их дохода, а субсидией могут воспользоваться малоимущие горожане, если на квартплату и услуги ЖКХ уходит более 14% доходов.

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