МЧС предупреждает о снеге и гололеде в Ленинградской области 3 февраля

Снегопады обещают на областных трассах в среду, 3 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное управление МЧС по Ленинградской области выпустило очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. Впрочем, сильных морозов или метелей на Северо-Западе России пока не ожидается, но водителям стоит быть осторожными и внимательными: будет гололед и снег.

- 3 февраля в Ленобласти ожидается облачная погода. Ночью и утром снег, днем небольшой. Ветер восточных направлений, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4...-9 градуса, на севере региона местами до -12. Днем будет от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает пресс-служба МЧС.

Водителей предупреждают о росте опасности ДТП и просят соблюдать скоростной режим.

Отметим, что со среды на Северо-Западе начинается похолодание. К пятнице температура в Ленинградской области может упасть до -20 градусов. В Петербурге будет до -15 ночью и -11 днем.