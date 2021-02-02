Виновник гибели восьми человек на ЗСД выйдет на свободу через 1,5 года

В октябре 2018 года в страшной аварии погибли пассажиры и водитель микроавтобуса. Фото: vk.com/spb_today

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию прокурора об ужесточении наказания водителю, ставшему виновником жуткой смертельной аварии на ЗСД в 2018 году. Тогда, в Курортном районе, грузовик снес микроавтобус с туристами, возвращавшимися из Финляндии. На месте погибли восемь человек – все, кто был в микроавтобусе.

- Авария произошла из-за двух попутных грузовиков. Один въехал в другой, и переднюю фуру отбросило прямо на встречный микроавтобус, который сразу же вспыхнул, - сообщали тогда очевидцы ДТП.

Позднее Следственным комитетом было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителя одного из грузовиков арестовали. А в июне 2020 года ему дали 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Учитывая, что год он провел в следственном изоляторе, где день идет за два, то виновнику аварии осталось отсидеть полтора года.