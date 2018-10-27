Очевидцы ДТП в Петербурге, где погибли 8 человек: Водитель грузовика перед столкновением начал вилять, будто уснул

27 Окт. 21:30 2018-10-27T22:27:19+03:00

В аварии погибли 8 человек Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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В Петербурге продолжают разбираться в аварии двух грузовиков и микроавтобуса, где погибли восемь человек. На месте трагедии развернули оперативный штаб. Сейчас расследованием занялись следователи МВД России.

- На 36 километре трассы ЗСД 61-летний водитель грузовика "Ивеко" столкнулся с попутным грузовым "Скания", за рулем которого находился 59-летний мужчина, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - После столкновения "Ивеко" выехал на полосу встречного движения, где въехал во встречный микроавтобус "Хендай Старех", который после аварии загорелся.

Авария на ЗСД с восемью погибшими .

В аварии погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Водителя грузовика "Ивеко" госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель "Скании" не пострадал.

- Водитель второй фуры говорит, что грузовик перед ним начал вилять, будто заснул, - рассказал "КП-Петербург" очевидец Евгений. - После этого он в него и въехал. А тот и вылетел на встречную полосу. Пострадавшего водителя после этого госпитализировали. Со слов служб, в микроавтобусе спасать было некого из-за мощного столкновения, не говоря уже о пожаре.

В аварии погибли 8 человек в Петербурге.

Микроавтобус, в котором погибли семь человек, ехал, по словам очевидцев, из Финляндии.

- На багаже пассажиров таможенные метки финские, - пояснил Евгений. - Были это россияне или граждане Финляндии, пока неизвестно.

В аварии разбирается ГИБДД.

Сейчас все полосы в направлении города перекрыты. Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. В сторону Ленобласти работает только две полосы из четырех.

Сейчас по факту аварии следователи ГСУ ГУ МВД России уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Микроавтобус после столкновения вспыхнул Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Грузовик столкнулся с микроавтобусом Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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