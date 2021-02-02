Путин назвал праздник «Алые паруса» в Петербурге одним из лучших в мире

Владимир Путин расхвалил праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Путин расхвалил праздник знаменитый праздник российских выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Произошло это на онлайн-конференции с участниками конкурса «Учитель года», где педагог из Северной столицы Иван Меньшиков взял Малого хрустального пеликана. По мнению президента, о деятельности самых выдающихся современных преподавателей нужно рассказывать с тем же размахом, с каким проходят «Алые паруса».

- «Алые паруса» - один из лучших конкурсов в мире, да таких просто нет, недаром престижные международные премии получает. Но кто готовил этих выпускников? Учителя. Учителя могли бы в течение года ярко, интересно, красиво, привлекая, кстати говоря, и своих учеников, рассказывать о своей работе, о своей профессии и о своих направлениях деятельности, - выразил мнение президент России.

Как считает Владимир Путин, окончательный продукт мог бы выглядеть как передача для телевидения или интернета.