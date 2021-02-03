Десятки ДТП произошли в Петербурге из-за снегопада

Десятки аварий произошли из-за снегопада. Фото: Яндекс.Карты.

Несколько десятков ДТП произошло в Петербурге утром 3 февраля. Причиной большинства стал снегопад, который ухудшил видимость и сцепление с дорогой. Но далеко не все водители учли изменившиеся условия, что и привело к печальным последствиям.

- За сегодняшнее утро, с 5:00 до 9:00, выпало более 7 см снега. На уборку городских улиц вышло 1057 машин и 1210 работников ручного труда, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Но коммунальщики явно не успевают убрать все и везде, поэтому состояние многих дорог оставляет желать лучшего, особенно в пригородах. Так, массовые ДТП произошли на Колтушском и Петрозаводском шоссе. Несколько аварий случилось на проспекте Стачек. На улице Савушкина, на остановке столкнулись две маршрутки.

Всего на 11 утра сервис Яндекс.Карты показывают около 40 мест ДТП, а затруднения составляют пять баллов (было семь). Напряженность постепенно начинает спадать, но расслабляться водителям рано, ведь впереди вечерний час пик.