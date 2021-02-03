Три аниме и порно сайт запретил суд Петербурга

Петербургский суд запретил еще три аниме и порно сайт Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд в среду, 3 февраля 2021 года, провел очередное заседание, на котором запретил еще три аниме и один порно сайт. Иск подал прокурор, который заявил, что сериалы и эротический портал причиняют вред здоровью несовершеннолетних.

- Осмотром установлено, что на указанных страницах содержатся неправомерные материалы порнографического содержания, а также материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так, под запрет попали аниме "Ложный вывод", "Игра Дарвина" и "Сладкая жизнь". Специалисты установили, что сериалы отрицательно влияют на психику детей, так как в видео есть натуралистичные сцены убийств.

Напомним, что в понедельник петербургские суды запретили еще восемь аниме сериалов и интернет-журнал о данной культуре.