Сбой в петербургском метрополитене устранен

Специалисты устранили сбой на кассах петербургского метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В метрополитене Санкт-Петербурга устранили сбой на кассах. Напомним, с 9:30 часов в четверг, 4 февраля 2021 года, пассажиры не могли оплатить поезд банковскими картами, только наличными. Единственное, терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами, а также терминалы на турникетах работали исправно.

- В 11 часам прием банковских карта в кассах метрополитена восстановлен, - рассказали в комитете по транспорту города.

Причиной сбоя назвали техническую неисправность. Специалисты справились с проблемой за полтора часа.

Напомним, что с 1 января стоимость единичного проезда в метро поднялась до 60 рублей. При этом, проезд по "Подорожнику" выходит 41 рубль.

Также с 9 января станция метро "Маяковская" закрылась на капитальный ремонт. Поезда на станцию прибывают, однако выход возможет только через станцию "Площадь Восстания".