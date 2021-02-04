Больше 9 тысяч человек и почти 2 тысячи машин чистят Петербург после снегопада

Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

9115 человек и 1867 единиц техники чистят улицы Санкт-Петербурга после мощного снегопада, прошедшего 3 февраля. Напомним, за минувшие сутки в городе выпало, по разным подсчетам от 14 до 18 сантиметров осадков. С дорог и тротуаров вывезли рекордное количество снега – больше 500 тысяч кубометров. В общем, во всей Северной столице идет масштабная уборка.

В Смольном уже поручили Жилищному комитету усилить контроль над работами, потому что жалобы жителей не прекращаются. Однако, по словам властей, коммунальщики и так работают круглосуточно.

- 4 февраля на расчистку города вышло 1127 единиц техники и 1233 работника дворника от дорожных предприятий комитета по благоустройству. Сады, скверы, парки и бульвары чистят от снега еще 140 машин и 674 специалистов. Дворы убирают 7208 специалистов ручного труда, 600 единиц уборочной техники и 505 единиц малой механизации, - добавляют в пресс-службе Смольного.