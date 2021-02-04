5 февраля в Санкт-Петербурге похолодает до минус 18 градусов

"Комсомолка" узнала температуру на 5 февраля в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС предупредили жителей Санкт-Петербурга о похолодании в пятницу, 5 февраля. Местами в городе температура понизится до минус 18 градусов по Цельсию. Спасатели сообщают, что нужно готовиться и к гололедице на дорогах.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 5 февраля в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Местами пойдет слабый снег. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью составит от -14 до -16 градусов, в окрестностях – до -18. Днем столбик термометра покажет от -11 до -13 градусов. Ожидается повышение атмосферного давления, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, сейчас Северную столицу круглосуточно чистят от снега, который выпал накануне в рекордном количестве – по разным подсчетам, от 14 до 18 сантиметров. Город убирают больше 9 тысяч дворников и около 2 тысяч единиц техники.