500 тысяч кубометров снега растопили снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимы

В начале февраля Петербург завалило снегом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нынешняя зима, в отличие от предыдущей, оказалась не в пример более снежной. Только за первые четыре дня февраля в Петербурге выпала полумесячная норма осадков. Коммунальные службы в поте лица очищают улицы города, а собранный снег вывозят на снегоплавильные и приемные пункты. С начала зимы там приняли уже полмиллиона «кубов» снега.

- 4 февраля снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга установили первый рекорд этой зимы: приняли более 500 тысяч кубометров снега с начала сезона, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Особенно напряженная работа была как раз в ночь на 4 число, когда с улиц города убирали последствия циклона «Квирин». Нагрузка на снегоплавильные пункты превышала нормативную в несколько раз.

Всего за сутки 18 пунктов «Водоканала» приняли более 31 тысячи кубометров снега.