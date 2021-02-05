Петербуржец получит компенсацию за гибель дочери в авиакатастрофе в Египте

Отец получит 2 млн рублей за дочь, погибшую в авиакатастрофе над Синаем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга спустя пять лет получит компенсацию за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем, которая произошла 31 октября 2015 года. В пятницу, 5 февраля 2021 года, Петродворцовый районный суд провел предварительное судебное заседание по иску мужчины к авиакомпании "Когалымавиа" и "Ингосстрах" о возмещении материального вреда.

- В предварительном судебном заседании стороны попросили суд утвердить мировое соглашение. Мужчина попросил возместить ему материальный ущерб в размере 2 миллионов рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В итоге суд утвердил мировое соглашение и прекратил производства дела. Кроме 2 миллионов, несчастный отец получит 40 тысяч рублей понесенных издержек.

Напомним, что в авиакатастрофе погибли 224 человека, из них 136 жителей Петербурга. Всем родственникам пассажиров и членов экипажа правительство Северной столице выплатило материальную помощь. Так, из городской казны было выделено 224 миллионов рублей.