Световые столбы заметили в Петербурге в ночь на 6 февраля

Световые столбы уходили в небо в ночь на субботу. Фото: vk.com/spb_today

Мороз опять подарил петербуржцам возможность увидеть красочное явление природы. Если накануне горожане сообщали про эффект гало, то теперь в Северной столице заметили световые столбы.

- Вчера в Санкт-Петербурге были замечены, так называемые световые столбы, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как отмечают специалисты, световые столбы образовываются из-за отражения солнечных лучей на взвешенных в воздухе ледяных кристалла. Причем в морозные дни, а ночью субботы было до -18 градусов, кристаллы образуются в нижних, более теплых слоях атмосферы и тогда кристаллы отражают не солнечных свет, а «засветку» от домов и уличных фонарей.

Этим вызывается иллюзия света, идущего из земли в небо.

Учитывая, что в ближайшие дни погода в Петербурге также будет ясной и морозной, то горожане вновь смогут увидеть световые столбы. Если повезет, конечно.