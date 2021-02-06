Движение общественного транспорта на Невском проспекте остановлено по требованию полиции

Невский проспект перекрыт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение общественного транспорта в центре Петербурга ограничено с 12:30. По требованию полиции перекрыт для проезда участок от площади Восстания до Дворцовой площади. Закрыты и прилегающие улицы, Садовая в частности. Причем проехать не могут не только частные автомобили, но также трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки.

- По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от пл. Восстания до Дворцовой пл.) и прилегающим улицам. Автобусы №№3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, трамвай №3 направлены по укороченным трассам. Просим учитывать эту информацию при планировании поездки, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отметим, что кроме наземного транспорта, закрыты и две центральные станции подземки. Вестибюли «Невского проспекта» и «Гостиного Двора» недоступны для входа и выхода пассажиров с 13:00. Пересадка тоже закрыта. Поезда следуют без остановок.