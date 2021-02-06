Суд оштрафовал глухого петербуржца за скандирование лозунгов на незаконном митинге

На акции 31 января задержали плохослышащего инвалида. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неоднозначный случай произошел в Санкт-Петербурге на фоне ситуации с несанкционированными протестными акциями, прошедшими 23 и 31 января, а также 2 февраля. В один из этих дней в центре города был задержан мужчина, который, как утверждалось, скандировал протестные лозунги. Вот только оказалось, что он практически глухой.

- Мой клиент — инвалид III группы по слуху. 31 января шел в магазин «Мир искусств», он — проектировщик и художник по дереву. Об акции протеста не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции он, разумеется, не слышал. Когда увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит, - приводит слова адвоката Сергея Локтева юридическая служба помощи «Апология протеста».

Тем не менее, инвалида задержали и отвезли в отделение, где он, по словам юриста, пробыл девять часов. При этом объясниться мужчина с полицейскими не мог - просто не слышал и не понимал их вопросов.

Однако в было протоколе указано, что задержанный «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги». В итоге Красносельский суд Петербурга оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей.