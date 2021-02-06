Полиция Петербурга провела серию обысков у подозреваемых в организации незаконных акций протеста

Полицейскую форму нашли в ходе обысков. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские в субботу провели серию обысков у подозреваемых в организации незаконных акций протеста или участии в них. При этом дело после несогласованного митинга, прошедшего 23 января, возбуждено по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», так как протестующие выходили на улицы и перекрывали движение.

- Следственные действия прошли по 30 адресам в Санкт-Петербурге. Полицейские проводят обыски с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования. На текущий момент изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Что именно за агитационные материалы были изъяты, не уточняется. Зато у одного из подозреваемых оперативники нашли форменную одежду со знаками различия и надписью «полиция».

Теперь 21-летнему молодому человеку предстоит ответить на дополнительные вопросы следствия.